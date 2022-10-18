Первый канал продолжает съемки нового сезона популярного проекта «Ледниковый период. Снова вместе». Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на площадке и сделал яркие кадры участников, ведущих и жюри.

Шоу в самом разгаре, и именно сейчас в состав жюри вернулась прославленный тренер Татьяна Тарасова, которая ранее из-за недомогания была вынуждена пропустить съемки. В кресле судьи Тарасову временно подменяла коллега Елена Чайковская.

В день, когда съемки телешоу посетил фотокорреспондент NEWS.ru, на лед вышли певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев, актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин, фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев, актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин.

Вместе со зрителями за выступлением звездных пар наблюдали ведущие проекта — фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

Самые интересные кадры нового съемочного дня «Ледникового периода» — в галерее NEWS.ru.

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Виктория Синицина, конькобежец Иван Скобрев и Александр Жулин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина, конькобежец Иван Скобрев и Александр Жулин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Ведущая программы фигуристка Загитова во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая программы фигуристка Загитова во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Ведущие программы фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие программы фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Ведущий программы фигурист Алексей Ягудин и тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий программы фигурист Алексей Ягудин и тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Виктория Синицина во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Виктор Васильев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Васильев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Татьяна Тарасова во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Ведущий программы фигурист Алексей Ягудин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий программы фигурист Алексей Ягудин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Евгения Медведева во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»