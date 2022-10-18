Первый канал продолжает съемки нового сезона популярного проекта «Ледниковый период. Снова вместе». Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на площадке и сделал яркие кадры участников, ведущих и жюри.
Шоу в самом разгаре, и именно сейчас в состав жюри вернулась прославленный тренер Татьяна Тарасова, которая ранее из-за недомогания была вынуждена пропустить съемки. В кресле судьи Тарасову временно подменяла коллега Елена Чайковская.
В день, когда съемки телешоу посетил фотокорреспондент NEWS.ru, на лед вышли певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев, актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин, фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев, актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин.
Вместе со зрителями за выступлением звездных пар наблюдали ведущие проекта — фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.
Самые интересные кадры нового съемочного дня «Ледникового периода» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина, конькобежец Иван Скобрев и Александр Жулин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущая программы фигуристка Загитова во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие программы фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий программы фигурист Алексей Ягудин и тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Конькобежец Иван Скобрев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий программы фигурист Алексей Ягудин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Александр Энберт во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»