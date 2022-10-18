Тарасова, Михеева, Ягудин: новые кадры съемок «Ледникового периода»

18 октября 2022 в 14:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Первый канал продолжает съемки нового сезона популярного проекта «Ледниковый период. Снова вместе». Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на площадке и сделал яркие кадры участников, ведущих и жюри.

Шоу в самом разгаре, и именно сейчас в состав жюри вернулась прославленный тренер Татьяна Тарасова, которая ранее из-за недомогания была вынуждена пропустить съемки. В кресле судьи Тарасову временно подменяла коллега Елена Чайковская.

В день, когда съемки телешоу посетил фотокорреспондент NEWS.ru, на лед вышли певица Наталья Подольская и фигурист Дмитрий Соловьев, актриса и телеведущая Алла Михеева и фигурист Иван Букин, фигуристка Виктория Синицина и конькобежец Иван Скобрев, актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин.

Вместе со зрителями за выступлением звездных пар наблюдали ведущие проекта — фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

Самые интересные кадры нового съемочного дня «Ледникового периода» — в галерее NEWS.ru.