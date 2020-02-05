https://static.news.ru/photo/2dfebcec-482d-11ea-bf7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: tarasov23/instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стали родителями во второй раз. Девочка появилась на свет в элитном родильном доме в Москве.

Спасибо тебе, моя любовь, — написал спортсмен под постом, который был посвящён рождению их второй общей дочки.

Малышка весит 3390 граммов. Её рост составляет 52 см. Имя новорождённой пока держат в секрете.

У пары есть старшая дочка Милана, которая появилась на свет в 2018 году. От первого брака у футболиста есть дочка Ангелина. Сейчас ей 11 лет.

Как писал NEWS.ru, адвокат бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся футболист. По словам юриста, с 2011 года экс-игрок «Локомотива» перевёл на счёт старшей дочери 33 млн рублей и до наступления совершеннолетия девочки ему предстоит погасить ещё 40 млн рублей. Сайгитов подчеркнул, что это неподъёмная сумма для безработного Тарасова.