Танцевальный проект Dance Революция снова вернётся в эфир

https://static.news.ru/photo/f2c0085e-ba34-11eb-a890-96000091f725_660.jpg Ирина Пегова Фото: vk.com/1tvdance

В эфир Первого канала возвращается танцевальный проект Dance Революция. За победу поборются танцоры самых различных направлений — от классической хореографии до современного уличного танца. Чтобы пройти в финал, участники должны получить одобрение от жюри, сообщает пресс-служба телеканала.

Оценивать конкурсантов будут хореограф Алла Сигалова, артист балета Сергей Полунин и певица Вера Брежнева. Ведущей шоу станет актриса Ирина Пегова. Первый выпуск шоу покажут 23 мая.

Благодаря технологии 360 градусов телезрители смогут со всех сторон рассмотреть каждый танец, а 128 камер, направленных на исполнителей, зафиксируют самые зрелищные моменты их выступлений.

По словам Аллы Сигаловой, для неё главное в танце и участнике — энергетика и особый посыл. Поэтому, если она их чувствует, то для неё это стопроцентное «да».

Но это большая редкость. Если случается эта встреча необходимых для талантливого танца компонентов, то я, конечно, вскакиваю с кресла и кричу «Браво!», — пояснила хореограф.

Сергей Полунин рассказал, что первое, на что он обращает внимание как член жюри, это как человек выходит на сцену. Уже по одному этому можно ощутить харизму человека и его внутреннее состояние, даже когда ещё не начался танец, считает артист.

Как отметила в свою очередь Вера Брежнева, если танец трогает её сердце и вызывает эмоции, то она может закрыть глаза на небольшие недочёты.

Мои коллеги всегда очень тщательно анализируют каждый элемент танца, каждую поддержку, как вытянут носочек, как идёт рука. Я просто смотрю и просто чувствую, — сказала она.

Первый сезон проекта Dance Революция вышел в эфир в феврале 2020 года.

Ранее мюзикл «Шахматы» назвали новой достопримечательностью Москвы. За первый сезон шоу успело привлечь сотни тысяч зрителей, наравне с постановками «Норд-Ост» и «Призрак Оперы».