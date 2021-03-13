«Там такая мощь»: Киркоров и Валерия почти «раскусили» Розовую Пантеру

https://static.news.ru/photo/a8aa1ca0-84f6-11eb-a6ee-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

14 марта в эфир вышел пятый выпуск нового сезона окутанного ореолом загадочности шоу «Маска» на телеканале НТВ. Жюри собиралось указать на дверь Розовой Пантере, однако участницу спас председатель жюри Филипп Киркоров.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров спросил у судей, считают ли они, что Розовая Пантера справится с психологическим давлением.

Справится! Там такое ядро, там такая мощь. Вроде ходит, как старушонка, но там такая сильная женщина. Там — Ксения Собчак, — уверенно ответил Киркоров.

Председателя жюри в его мнении поддержала Валерия.

Это Ксения Собчак. Подсказку слышали? Она же сказала, что порвёт любого, только попадись, — отметила певица.

Однако когда исполнительница в маске спела хит Зиверт «Зелёные волны», жюри своё мнение поменяло. Теперь судьи считают, что Розовая Пантера это Татьяна Навка, Ольга Бузова или Эвелина Блёданс.

Проект уже покинули Ананас (Иосиф Пригожин), Чёрная Пантера (Светлана Хоркина) и Пингвин (Азиза). Последняя ушла со скандалом, отказавшись исполнять финальный номер.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский заподозрил организаторов телешоу в обмане. Он сравнил фото участника в костюме Ананаса и продюсера Иосифа Пригожина, который в нём выступал, намекнув на разные «габариты» персонажей программы.