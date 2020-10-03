Талызина: от дочери муж ушёл к стриптизёрше и не платил алименты

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Советская и российская актриса Валентина Талызина призналась, что всегда с насторожено относилась к возлюбленным своей дочери, особенно после того, как беременную Ксению Хаирову бросил второй муж.

Как призналась 85-летняя звезда кино, её дочь пыталась построить семью четыре раза. От первого мужа Ксения ушла сама и думала, что будет счастлива со вторым избранником. Когда Хаирова забеременела, её супруг встретил другую женщину, о чём сразу же сообщил жене.

Её второй муж — артист. Он ушёл к стриптизерше, когда она была беременна. С ребенком он не общается, — приводит слова Талызиной StarHit.

При этом, по словам актрисы, супруг исчез из жизни Ксении так и не познакомившись с дочерью, которая появилась на свет спустя несколько месяцев после его ухода из семьи.