Сюрприз от друзей на день рождения растрогал Бузову до слёз

https://static.news.ru/photo/96322dea-5af5-11eb-9f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Поющая телеведущая Ольга Бузова была растрогана до слёз после того, как её сестра Анна вместе с подругой устроили для знаменитости настоящий сюрприз в день рождения. 20 января артистке исполнилось 35 лет.

Сама певица поведала, что в ночь перед торжеством она сидела одна. Спустя какое-то время раздался звонок в дверь, и она решила проверить, кто бы это мог быть.

Радости Бузовой не было предела, когда за дверью она увидела сестру и близкую подругу. Девушки от души поздравили певицу с днём рождения, а также приготовили для неё приятный сюрприз — коробку с воздушными шариками, небольшой торт и две бутылки шампанского.

Праздник начинается, — подписала звезда «Дома-2» публикацию.

Знаменитость была настолько тронута поступком близких людей, что даже расплакалась. В кадре видно, что лицо певицы покраснело от выступивших слёз. По всей видимости, Бузова совершенно не ожидала, что близкие решат поздравить её с торжеством буквально в первый час 20 января, передаёт Пятый канал.

Что за акция сейчас произошла? Хочу честно сказать, было 00:00 — я сидела одна. А в 00:59 вы мне позвонили в дверь! — говорит знаменитость в одном из роликов.

Поклонники от души порадовались за любимую артистку. В день её 35-летия они пожелали певице всего самого лучшего и также поздравили её с днём рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Ольга Бузова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах, и тут же решила с головой окунуться в работу. Свои новые проекты она пока держит в тайне, но подписчики решили, что звезда «Дома-2» станет новой ведущей шоу «Последний герой». На такие мысли их навёл вопрос девушки о том, как бы отреагировали поклонники, увидев её в качестве ведущей этого проекта.