Возмужавшему сыну Пескова от второго брака посоветовали пойти в баскетбол

https://static.news.ru/photo/fbb0ba0c-9cd6-11ea-b1b6-fa163e074e61_660.jpg Мика и Лиза Песковы Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета устроила ужин и пригласила к себе в гости своего родного брата Мика. 16-летний молодой человек достаточно редко появляется на публике и в отличие от своей сестры, не любит излишнего внимания к своей персоне. Снимок с повзрослевшим Миком появился в Instagram-аккаунте Лизы и вызвал массу восторженных отзывов.

Мик Песков в кои-то веки заехал поужинать. Наверное, хорошо, когда есть сестра, которая всегда накормит вкусной домашней едой, — написала девушка.

Пользователи отметили чрезвычайно высокий рост Пескова-младшего и посоветовали ему пойти в баскетбол.

Брату в баскетбол надо идти, рост огонь! Вы на его фоне такая миниатюрная. Очень классная фотка, — отметил один из подписчиков.

Пользователи пожелали брату и сестре вкусного ужина и попросили почаще выкладывать совместные снимки.

Ранее Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца. Мачеху девушка называет по имени. Но для того, чтобы в семье царил мир, а отношения между Татьяной Навкой и Лизой Песковой стали искренними и дружескими, понадобилось шесть лет. Лиза говорит, что Таня стала для неё человеком, который может дать дельный совет, писал NEWS.ru.