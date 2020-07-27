Сын Жанны Фриске поразил телевизионщиков схожестью с матерью

https://static.news.ru/photo/45c67d08-d093-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Маленький сын Жанны Фриске Платон заставил ахнуть съёмочную группу от своей схожести с матерью. Мальчика на съёмку нового шоу привёл отец Дмитрий Шепелев.

Также на шоу пришла и его новая невеста Екатерина Тулупова со своей дочкой. Шепелев будет вести новое семейное шоу на ТНТ «Ты как я». По задумке режиссёра, на него будут приходить артисты вместе с детьми, пишет StarHit. Бывший муж Фриске будет вести с гостями беседы, проводить конкурсы.

Сына, который в этом году идёт в первый класс, папа взял с собой в качестве зрителя. Пока Шепелев был в кадре, за Платном присматривала его невеста Екатерина Тулупова, которая привела с собой дочку Ладу. Дети носились по павильону в перерывах, а в момент съёмки наблюдали за процессом.

Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растёт, — поделились впечатлением от ребёнка сотрудники съёмочной группы.

Первым в гостях у Шепелева побывал актёр Михаил Башкатов с женой Екатериной и тремя сыновьями — Тимофеем, Фёдором и Степаном. Платон сразу нашёл с маленькими гостями общий язык. У Шепелева уже успели побывать Гавр, Стас Ярушин, Натан и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 июля Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Дмитрия Шепелева, гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске, семи миллионов рублей в пользу её родителей — Владимира и Ольги Фриске. Отец артистки заявил, что судебные тяжбы ещё не закончены и он намерен подать следующий иск.