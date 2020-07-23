Отец Фриске будет судиться с Шепелевым за дом в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/db2ab85c-cd30-11ea-866a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

22 июля Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Дмитрия Шепелева, гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске, семи миллионов рублей в пользу её родителей — Владимира и Ольги Фриске. Отец артистки заявил, что судебные тяжбы ещё не закончены и он намерен подать следующий иск.

Владимир Фриске утверждает, что Шепелев отобрал у семьи загородный дом общей площадью около 400 кв. м, расположенный в деревне Крюково Истринского района Московской области, передаёт KP.RU.

Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал. Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам её деньги он не отдал. Так ещё и нашу долю в доме забрал, — заявил отец умершей певицы.

На вопрос о том, не боится ли он, что после нового иска отношения родителей Жанны с отцом их внука станут ещё хуже и увидеться с ребёнком будет ещё труднее, Фриске ответил, что не намерен больше жалеть избранника дочери.

Думаете без исков легко увидеть Платона? Сомневаюсь. Жалеть Шепелева я больше не буду... — ответил мужчина.

Также он подтвердил, что семь миллионов, иск о взыскании которых был удовлетворён судом, относятся к той сумме, что собирали на лечение певицы через благотворительный фонд.

Но это не единственный иск, который мы подготовили. Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанна заболела, доверенность на её счета была только у Шепелева. У нас её банковская карточка появилась за полтора месяца до её смерти — 9 мая 2015 года. А Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с её счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов... — добавил Фриске.

Он пояснил, что запутанная ситуация вокруг денег сложилась в тот период, когда Жанна уже крайне плохо себя чувствовала и часто теряла сознание. Якобы именно в это время Шепелев получил от гражданской жены доверенность на доступ к банковским счетам.

Как сообщал NEWS.ru ранее, когда Жанна Фриске была жива, благотворительные взносы на её лечение переводились в Русфонд. Всего было собрано 67 млн рублей. После смерти певицы на счету остался 21 млн рублей. Деньги было решено передать онкобольным детям, однако на счету не оказалось денежных средств.