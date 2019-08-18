https://static.news.ru/photo/bec3cd86-c19f-11e9-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Артемий Шульгин, Иосиф Пригожин и Валерия Фото: vk.com/s_artemy

Сын певицы Валерий Артемий Шульгин женился втайне от своей семьи. Как призналась сама певица, о бракосочетании она узнала накануне мероприятия.

Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: «Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!» — рассказала взволнованная Валерия « СтарХиту ».

Избранницей 24-летнего молодого человека стала его одноклассница Наталья. Она родом из Новокузнецка, но уже много лет живёт за границей. О существовании этой девушки Валерия знала, однако не подозревала, что между молодыми людьми есть нечто большее, чем дружба. Певица призналась, что сын уже давно живёт самостоятельной жизнью и не просит денег у родителей. Вот и в этот раз Артемий решил отказаться от большого торжества. Свадьбу планируют отметить 25 августа в узком кругу. В этот день Артемий будет также отмечать своё 25-летие. На него приедут и родители невесты, с которыми, к слову, жених пока не знаком.

В его характере присутствует европейский прагматизм. Решил, если с Наташей преодолеют рубеж в пять лет, то тогда и устроят торжество. В противном случае зачем тратить большие деньги? В этом есть зерно, — пояснила певица.

Ранее News.ru писал, что Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость. Речь идёт о домике в Швейцарии и квартире в Арабских Эмиратах. Они покупали недвижимость из-за детей, но те уже выросли, живут своей жизнью и не приезжают туда.