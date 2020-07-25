Сын Тарзана и Королёвой пришёл на выпускной с новой девушкой

https://static.news.ru/photo/78097270-ce59-11ea-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко Фото: koroleva__star/instagram.com

До недавнего времени 18-летний Архип Глушко встречался с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Однако в пятницу, 24 июля, его заметили с новой спутницей в столичном парке Горького, куда он прибыл вместе со знаменитой матерью для участия в выпускном вечере, организованном «Муз-ТВ».

Глушко ожидал своего выхода на сцену за кулисами, обнимая миниатюрную девушку, — сообщает Teleprogramma.pro.

Новая пассия сына певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Тарзана была в золотистом платье с сеточкой и чёрном кардигане.

Как писал NEWS.ru, экс-возлюбленная Архипа Глушко оказывала услуги эскорта. Мария Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера. Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.