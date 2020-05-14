Сын оскароносной рок-певицы умер от опиоидной зависимости

Я благодарна всем выразившим соболезнования, я чувствую их любовь и искреннюю скорбь, — написала певица.
Беккетт Сайфер — сын Мелиссы Этеридж от отношений с кинорежиссёром Джули Сайфер. У пары родилось двое детей, оба раза рожала Сайфер, а донором спермы был участник американской рок-группы The Byrds Дэвид Кросби.
Как писал NEWS.ru, летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил войну опиоидам. Речь идёт о целой группе специальных лекарств, которые выписываются тяжелобольным пациентам для снятия боли. Очень часто такие препараты становятся целью наркоманов, ищущих более доступную альтернативу героину, кокаину и другим наркотикам. В 2019 году Трамп пожертвовал зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом.