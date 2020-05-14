Сын оскароносной рок-певицы умер от опиоидной зависимости

https://static.news.ru/photo/7f959e06-95b0-11ea-bc33-fa163e074e61_660.jpg Мелисса Этеридж Фото: Jeff Halstead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын американской рок-певицы Мелиссы Этеридж Беккетт умер на 22-м году жизни. Причиной смерти молодого человека стала опиоидная зависимость, с которой он «изо всех сил пытался бороться».

Обладательница премий «Оскар» и «Грэмми» в посте в Twitter рассказала, что её сердце разбито. Музыкант призналась, что вскоре вновь будет петь для своих фанатов, так как это всегда исцеляло её.

Я благодарна всем выразившим соболезнования, я чувствую их любовь и искреннюю скорбь, — написала певица.

Беккетт Сайфер — сын Мелиссы Этеридж от отношений с кинорежиссёром Джули Сайфер. У пары родилось двое детей, оба раза рожала Сайфер, а донором спермы был участник американской рок-группы The Byrds Дэвид Кросби.

Как писал NEWS.ru, летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил войну опиоидам. Речь идёт о целой группе специальных лекарств, которые выписываются тяжелобольным пациентам для снятия боли. Очень часто такие препараты становятся целью наркоманов, ищущих более доступную альтернативу героину, кокаину и другим наркотикам. В 2019 году Трамп пожертвовал зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом.