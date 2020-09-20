Сын Наташи Королёвой и Тарзана сообщил, как переживает скандалы в семье

Сын танцора Сергея Глушко (Тарзан) и Наташи Королёвой Архип Глушко рассказал подписчикам в социальной сети Instagram, как переживает скандалы в семье по поводу измены отца.
Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю, —
привелислова сына знаменитой пары на портале Lenta.ru.
Отмечается, что Архип Глушко недавно начал музыкальную карьеру. Творчество помогает ему переживать семейные скандалы.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
ÐÐµÐ´Ð¸ÑÐ¸ÑÑÑ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ¾Ð¹ ÐÐ´Ð¾Ñ , Ð²ÑÐ´Ð¾Ñ Ð¸ ÑÑ Ð² ÑÐ°Ñ #Ð°ÑÑ Ð¸Ð¿Ð³Ð»ÑÑÐºÐ¾ #Ð³ÑÐµÐº #Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ° #Ð¿ÐµÑÐ½Ð¸ #music #vibes #photo #photography #singer #sing #Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÐ°ÑÐ¸Ñ #meditation #Ð·Ð²ÑÐº #sound #instagood
Как писал NEWS.ru ранее, бывшая возлюбленная 17-летнего Архипа Глушко экс-участница шоу «Дом-2» Мария Слугина оказывала услуги эскорта. Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.
Добавьте наши новости в избранные источники