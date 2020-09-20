Сын Наташи Королёвой и Тарзана сообщил, как переживает скандалы в семье

Фото: instagram.com/grek_grex/

Певица Рита Дакота, приехавшая на уик-энд в Турцию, не может вернуться в Россию. Пограничники не отпустили звезду, потому что её тест на COVID-19 оказался положительным.

В свою очередь исполнительница утверждает, что это невозможно, так как она уже переболела. У неё есть все российские справки. Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в...