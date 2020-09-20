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Сын Наташи Королёвой и Тарзана сообщил, как переживает скандалы в семье

01:18, 20 сентября 2020
Архип Глушко Архип Глушко Фото: instagram.com/grek_grex/

Сын танцора Сергея Глушко (Тарзан) и Наташи Королёвой Архип Глушко рассказал подписчикам в социальной сети Instagram, как переживает скандалы в семье по поводу измены отца.

Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю,привели слова сына знаменитой пары на портале Lenta.ru.

Отмечается, что Архип Глушко недавно начал музыкальную карьеру. Творчество помогает ему переживать семейные скандалы.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшая возлюбленная 17-летнего Архипа Глушко экс-участница шоу «Дом-2» Мария Слугина оказывала услуги эскорта. Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.

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