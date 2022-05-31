Сын Мадонны пришёл на вечер бокса в красном платье

Дэвид Банда и Мадонна / Фото Социальные сети

Приёмный сын певицы Мадонны и режиссёра Гая Ричи Дэвид Банда пришёл на вечер бокса в красном платье, сообщает KP.RU. 16-летний парень надел красное платье с V-образным вырезом из новой коллекции Gucci в коллаборации с Adidas. К образу он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и чёрные кроссовки.

Мадонна опубликовала фотографии с сыном в соцсетях, а эксперты из мира моды вспомнили, что в похожем красном платье от Adidas она появилась на премьере фильма «Неспящие в Сиэтле» в 1993 году.

Дэвид начал носить женские платья ещё год назад. При этом сама артистка всегда подчёркивала, что предоставляет своим детям право самим выбирать свой пол.

У Мадонны двое биологических детей — дочь Лурдес Леон и сын Рокко, а также четверо усыновлённых. Это девятилетние девочки-близнецы Эстер и Стелла, 16-летний Дэвид Банда и 14-летняя дочь Мэрси.

Российский тиктокер Даня Милохин выложил накануне фото в женском платье, с розовым маникюром и с «любовником». Телеведущая Ксения Бородина таким поступком возмутилась, а критик Сергей Соседов защитил звезду интернета.

По его словам, в соцсетях чуть ли не нацистские призывы транслируются, а Бородина «завелась» от переодевания в женское платье. По словам Соседова, переодевания были и в греческом театре, и в советском, в этом нет поводов негодовать.