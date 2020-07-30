Сын Джигарханяна сменил Казаченко на модель из США

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Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова пишет книгу о том, какие мучения ей пришлось пережить в семейной жизни с футболистом. Молодая женщина описывает самые значимые эпизоды своей жизни.

Книга будет называться «Убей в себе жертву». Тюльпанова подробно описывает первые отношения до Кержакова, где, оказывается, тоже была жертвой. Её избранником тоже был спортсмен, который занимался горнолыжным спортом и даже...