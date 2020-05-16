Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

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Певец Эмин со своей женой Алёной Гавриловой разводятся по ряду причин, одна из которых — возникшая между супругами сухость чувств, сообщила в разговоре с журналистами астролог Василиса Володина.

По словам многолетней ведущей шоу «Давай поженимся!», пара в 2018 году неправильно сыграла свадьбу. Эмин со своей возлюбленной поженились, когда Венера была в Деве. Из-за этой странной авантюры их семья...