Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

Сын народного артиста РФ Армена Джигарханяна Степан сообщил, что расстался с бывшей супругой певца Вадима Казаченко Ольгой. По его словам, расставание прошло без скандалов, сейчас он живёт в американском Лас-Вегасе один.
Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся. Переход на новые отношения у нас прошёл красиво: без скандалов, без взаимных обвинений, делёжки, — сообщил он во время прямого эфира в Instagram.
Как писал NEWS.ru, в студии программы «Пусть говорят» продемонстрировали видео, на котором запечатлён семейный вечер режиссёра Армена Джигарханяна, его второй супруги Татьяны Власовой и их сына Степана. Степан познакомил родителей со своей девушкой Ольгой Мартыновой. Влюблённые живут на две страны, однако им это не мешает. Молодая невестка подарила родителям жениха две кружки, что вызвало неподдельный восторг у Джигарханяна.
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