Сябитова раскрыла, когда начнут снимать новый сезон «Давай поженимся!»

Съёмки выпусков нового сезона шоу «Давай поженимся!» на Первом канале начнутся в августе, сейчас команда программы находится в отпуске, раскрыла в беседе с NEWS.ru одна из ведущих передачи Роза Сябитова.

Могу про себя только сказать одно — мы все ушли в отпуск. И у нас есть даты новых съёмок в августе. Мы придерживаемся этой информации, — отметила Сябитова.

Проект выходит на Первом канале с июля 2008-го. Его герои поочерёдно встречаются с тремя невестами или женихами, а в конце эфира программы делают выбор: с кем из них они хотели бы продолжить отношения.

Накануне Сябитова рассказала певице Валерии об измене первого мужа Михаила. Он был неверен ей, когда ведущая находилась в роддоме. Об этом она узнала, когда уже вернулась домой.

Сябитова прожила с супругом десять лет. В браке родились два ребёнка: сын Денис и дочь Ксения. Однако через год после рождения девочки Михаил внезапно умер от инфаркта. Позже сваха вышла замуж за Юрия Андреева. Брак распался в 2011 году.

Ранее солист группы «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко признался в изменах супруге. По его словам, он уже не живёт с женой Ириной.