На греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру американских супермоделей сестёр Беллы и Джиджи Хадид.
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Отец супермоделей Мохамед Хадид рассказал, что злоумышленники ограбили квартиру, пока сёстры отсутствовали. По его словам, были украдены некоторые личные вещи Беллы и Джиджи.
Сообщается, что второй аккаунт знаменитости не верифицирован. По данным таблоида, она завела эту страницу с фотографиями из личного архива этим летом.
Как писал News.ru, ранее Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фотографии, сделанной в аэропорта. На снимке девушка держит ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах.
Супермодели пришлось удалить фотографию из Instagram и принести извинения. В противном случае скандал ей грозил разрывом многомиллионых контрактов.