В гардеробе возлюбленной Стэйтема нашлась одежда от российского бренда Модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в одежде российского бренда

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роузи Хантингтон-Уайтли

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема и британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли примерила одежду российского бренда Fantôme, опубликовав фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 38-летняя знаменитость запечатлела себя перед зеркалом в стильном луке: белые брюки, остроносые туфли и черная кожаная парка с высоким воротником.

Речь идет о куртке из последней коллекции российского бренда Fantôme. Ее можно приобрести на официальном сайте и во флагманском магазине бренда. Покупка обойдется более чем в 140 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что московский ЦУМ расширил ассортимент эксклюзивными изделиями французского производителя Bernardaud. На сайте универмага появилась информация о поступлении в продажу фарфоровых кружек для кофе серии Ecume White. Эти элитные аксессуары стоимостью свыше 27 тысяч рублей выполнены в белом цвете с фирменным логотипом известного бренда.

Также появилась информация, что в Екатеринбурге может возобновиться работа магазинов испанской группы Inditex — Zara, Bershka и Stradivarius. Возвращение брендов планируется через девять месяцев. Корпорация увеличила объем закупок на 30%, компенсируя падение продаж после ухода с российского рынка. Сотрудники уже получили уведомление о подготовке к открытию торговых точек в прежних локациях.