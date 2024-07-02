«Суперклассная девочка»: Крид отреагировал на слухи о романе с Загитовой Егор Крид не подтвердил слухи о романе с фигуристкой Алиной Загитовой

Российский певец Егор Крид опроверг слухи о романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, которая посетила вечеринку в честь его дня рождения. По словам артиста, которые приводит портал Super.ru, он свободен. При этом он отметил, что считает спортсменку «суперклассной девочкой».

Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен. Познакомил ее со своими родителям на моем дне рождения. Она просто была в VIP-ложе — там же, где были они. Она суперклассная девочка, — сказал он.

Слухи возникли после того, как Загитова посетила вечеринку в честь дня рождения Крида. На снимках фигуристка в розовом наряде позирует с именинником, который целует ее в лоб. Спортсменку также заметили в компании семьи Крида.

Крид отметил свое 30-летие 25 июня. В честь юбилея артист устроил вечеринку для близкого окружения, которую посетили не только его друзья и семья, но и коллеги по сцене. В частности, праздник посетил король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

Ранее Крид пожаловался на депрессивные мысли из-за отсутствия отношений с девушками накануне своего дня рождения. По его словам, он всегда мечтал стать молодым отцом, но это желание так и не осуществилось. Причиной такого развития событий Крид назвал отсутствие потенциальных претенденток на роль матери будущего малыша. Артист признался, что добился большого успеха на эстраде, но не смог стать счастливым в личной жизни.