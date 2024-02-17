«Суперхиты»: назван самый красивый и успешный дуэт в истории России Музкритик Бабичев: самым красивым и успешным был дуэт Моисеева и Гурченко

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Борис Моисеев, Людмила Гурченко

Самым успешным и красивым дуэтом в истории российского шоу-бизнеса является сотрудничество Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что оба артиста успели записать два суперхита: «Ненавижу» и «Петербург — Ленинград».

Самый успешный и красивый дуэт: Борис Моисеев и Людмила Гурченко. Моисеев тогда убивался, когда они поссорились, разошлись. Для Гурченко эта работа стала лебединой песней, а для Моисеева — новый виток популярности. От песен, которые они успели записать, народ верещал от восторга, шла жесткая ротация клипов, треков. Вдвоем они неплохо заработали на отчислениях, на концертах и мероприятиях. Это суперхиты «Ненавижу» и «Петербург — Ленинград», — добавил Бабичев.

По его словам, успешными дуэтами также являются: Авраам Руссо и Кристина Орбакайте, Максим Фадеев и Григорий Лепс, а также совместные треки Стаса Пьехи с Ириной Аллегровой и Лепсом.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.

До этого Киселев отмечал, что SHAMAN слишком активно противопоставляет себя коллегам и превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».