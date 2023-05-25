Суд обязал Пугачеву выплатить долг за дачу Суд обязал Пугачеву выплатить долг за аренду причала в деревне Бережки

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Алла Пугачева

Тверской районный суд Москвы обязал российскую певицу Аллу Пугачеву выплатить долги за аренду причала на даче в подмосковной деревне Бережки. Примадонне начислили 44,4 тысячи рублей, а также пеню — семь тысяч рублей.

Задолженность накопилась за период с апреля 2021 года по декабрь 2022-го. Взыскателем выступил Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск Московской области. Заявление о вынесении судебного решения поступило в апреле текущего года.

Ранее СМИ сообщили, что на Пугачеву подали заявление в суд. Элитный трехэтажный особняк площадью 800 квадратных метров артистка уже выставила на продажу, запросив около 225 млн рублей.

Накануне представитель обувной марки «Эконика» сообщил, что Пугачева закрыла обувной бизнес в России. Артистка под брендом Alla Pugacheva создавала модели как дизайнер.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.