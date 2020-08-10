Суд наложил арест на квартиру жены Бари Алибасова

https://static.news.ru/photo/b21bb686-db1e-11ea-b870-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На квартиру российской артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной наложили арест. Актриса подарила недвижимость мужу, продюсеру Бари Алибасову, но затем пыталась оспорить сделку.

Троицкий суд наложил арест на любые операции с квартирой Бари Каримовича, которую ему легкомысленно подарила любимая жена. Бари не выдержал испытания квадратными метрами и быстренько «загнал» жилую площадь помощнику. Теперь все эти сделки, скорее всего, признают недействительными, — сообщает в Telegram-канале MK.RU.

Как писал NEWS.ru, Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Федосеева пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение.

Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов рассказал, что в аргументах истицы нет конкретики, а общий посыл — некая притворность. Якобы переоформление квартиры на Алибасова носило договорный характер, что эта сделка была направлена не на отчуждение имущества, а на временное пользование квартирой. А переоформление квартиры на Моцаря преподносится как злоупотребление правом, направленное на усложнение процедуры возврата квартиры.