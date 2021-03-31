«Стыдно, он болен!»: фанаты требуют «опекунов» Зайцева отцепиться от него

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона, чем, похоже, решили воспользоваться так называемые «друзья семьи» Зайцева. Некие Галина и её дети — Лучана и Тимур Гарафутдиновы постоянно выкладывают в свой TikTok ролики с участием 83-летней знаменитости. Причём фанаты уверены, Зайцев не совсем отдаёт себе отчёт в том, что происходит.
Как
Приятные рабочие мгновения с другом нашей семьи, делаем совместно новые принты, — написал молодой человек в своём аккаунте.
Но пользователи окончательно разуверились в бескорыстности намерений Тимура, потому что сам модельер едва ли понимал, что происходит на мониторе. Ранее мать молодого человека тоже выложила ролик, на котором танцует в доме модельера, потом камера захватывает момент, как артист спускается на пандусе по лестнице,
«Не стыдно?! Люди, вы вообще в себе!?? Вы что выкладываете немощного старика на всеобщее обозрение», «Зачем выкладывать старого больного человека? Мы помним его адекватным и здоровым, пусть так и будет», писали пользователи и требовали оставить его в покое.
Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров опубликовал фото с повеселевшим после болезни Юдашкиным.