«Стыдно, он болен!»: фанаты требуют «опекунов» Зайцева отцепиться от него

https://static.news.ru/photo/8e3a2d42-9298-11eb-9913-96000091f725_660.jpg Фото: timurtimbigfamily / instagram

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона, чем, похоже, решили воспользоваться так называемые «друзья семьи» Зайцева. Некие Галина и её дети — Лучана и Тимур Гарафутдиновы постоянно выкладывают в свой TikTok ролики с участием 83-летней знаменитости. Причём фанаты уверены, Зайцев не совсем отдаёт себе отчёт в том, что происходит.

Как пишет Пятый канал, на днях Тимур вновь выложил ролик, в котором попытался опровергнуть обвинения в том, что он и его семья якобы пытаются нажиться на больном Зайцеве.

Приятные рабочие мгновения с другом нашей семьи, делаем совместно новые принты, — написал молодой человек в своём аккаунте.

Но пользователи окончательно разуверились в бескорыстности намерений Тимура, потому что сам модельер едва ли понимал, что происходит на мониторе. Ранее мать молодого человека тоже выложила ролик, на котором танцует в доме модельера, потом камера захватывает момент, как артист спускается на пандусе по лестнице, писал Super.ru.

«Не стыдно?! Люди, вы вообще в себе!?? Вы что выкладываете немощного старика на всеобщее обозрение», «Зачем выкладывать старого больного человека? Мы помним его адекватным и здоровым, пусть так и будет», писали пользователи и требовали оставить его в покое.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров опубликовал фото с повеселевшим после болезни Юдашкиным.