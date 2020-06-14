Стоматолог оценил голливудские улыбки российских звёзд

https://static.news.ru/photo/03cc74a8-adf6-11ea-9de8-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кандидат медицинских наук, стоматолог Рамиль Искендеров прокомментировал операции, которые делали российские звёзды.

Врач рассказал, что у блогера Анастасии Ивлеевой и певицы Анны Седоковой установлены виниры. Однако у украинской певицы цвет виниров подобран удачно, в отличие от зубов блогера. По мнению стоматолога, у Анастасии Ивлеевой также неудачно подобрана форма виниров — зубы такой формы выглядят ненатурально, так как такая форма почти не встречается.

Она просто установила на переднюю поверхность всех зубов виниры. На мой взгляд выбран неправильный цвет виниров. В случае Анастасии — это цвет блич, причём самый светлый оттенок из этой линейки. Это совершенно не актуально, сейчас в моде естественность. <...> У Анастасии подобрана не очень удачная форма виниров. Зубы выглядят угловатыми, более прямоугольной формы. Такой формы зубы практически не встречаются. Свои зубы более округлые, с выраженными анатомическими особенностями, — привели слова Рамиля Искендерова на портале KP.ru.

Он отметил, что у Надежды Бабкиной также неправильно подобран цвет зубов. Однако артистке установили не виниры, а ортопедическую конструкцию, что позволяет ей так широко улыбаться. Кроме того, Надежде Бабкиной достаточно удачно подобрали форму коронок.

Врач сообщил, что определённо натуральные зубы у телеведущей Ксении Собчак и актрисы Паулины Андреевой. Но и они не обошлись без стоматологической коррекции.

У Ксении Собчак свои зубы, однако она однозначно прибегала к услугам ортодонта. В детстве, судя по её ранним фотографиям, у Ксении были проблемы с прикусом. <...> Сейчас же прикус у неё практически прямой. Судя по состоянию зубов телеведущей, на сегодняшний день ничего, кроме отбеливания и брекетов, она не делала. У Паулины Андреевой тоже свои зубы. В данный момент она носит сапфировые классические брекеты, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что стоматологические клиники Московской области вернутся к плановой помощи с 15 июня 2020 года. В Минздраве Подмосковья сообщили, что записаться на приём можно будет на портале госуслуг либо с помощью колл-центра губернатора.