«Столько мужчин было, что всех и не помнит»: Игорь Янковский о Прокловой

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Советский и российский актёр Игорь Янковский, племянник артиста Олега Янковского, отреагировал на слова Елены Прокловой о романе с его дядей. В интервью звезда вспомнила, что у них с Олегом «сложились потрясающе интересные, красивые отношения, но для меня он так и остался чужим человеком», и что она перестала бы его уважать, брось Янковский свою жену Людмилу Зорину из-за «увлечения». Игорь Янковский заявил в эфире «России 1», что у Прокловой столько мужчин было, что «всех и не помнит».

Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она (Елена Проклова. — NEWS.ru) стала это говорить — мне только её жалко, честное слово. Если у неё с Олегом [Янковским] был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!, — добавил Янковский.

Зорина, отметил гость телешоу «Судьба человека», знала о «любовных похождениях» мужа, но хранила молчание, но семью это не сломило.

И про меня говорили разные вещи. Это беда нашей профессии, но, с другой стороны, мы — герои-любовники. Если нас не любят — значит, мы плохо работаем!, — резюмировал Янковский.

Накануне актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что её коллега Елена Проклова не за бесплатно рассказала о домогательствах со стороны известного актёра. «Мне её жалко, но в первую очередь потому, что она всё это теперь высказала, и особенно горько, что мы это всё услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в миллион рублей», — сказала коллега Прокловой.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила ситуацию с актрисой Еленой Прокловой и певицей Ани Лорак, которые признались, что подверглись домогательствам со стороны известных личностей. По мнению фигуристки, если данный опыт был по обоюдному согласию, то о нём вообще не стоит говорить.