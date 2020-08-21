Стилист Пугачёвой назвал Ротару «соломенной вдовой»

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Стилист Джордж Ровалс, работавший ранее с Аллой Пугачёвой, назвал украинскую певицы Софию Ротару злой и жадной «соломенной вдовой».

Ранее Ротару отметила 71-летие. Звезда опубликовала в Instagram несколько снимков с праздника. Стилист, комментируя снимки артистки, заявил, что у Ротару никогда не было своего образа. Он раскритиковал её внешний вид и причёску.

Платье ужасное, прическа еще хуже! Ротару с прилизанными волосами смотрится так, будто не успела помыть голову! Ходит точно соломенная вдова, — отметил эксперт в интервью порталу «Собеседник».

Ровалс посоветовал Ротару выбросить все аппараты для выпрямления волос и обратиться к профессиональным стилистам.

Кроме того, он заявил, что народная артистка Украины жадная и злая. По его словам, она улыбается только на сцене.

Она просто очень жадная... А ещё— злая! Это она на сцене добрая и улыбчивая. Как только она выходит со сцены, сразу меняется. Становится злой! Это, наверное, оттого, что в её жизни нет мужика. Почему бабы бывают злыми? Из-за недостатка секса! — подчеркнул стилист.

Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что исполнительница испытывает серьёзные финансовые трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, она потеряла минимум 42 миллиона рублей из-за отмены гастролей. В ответ на это музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал звезду и назвал её заявления абсурдом. Как он отметил, Ротару должно быть стыдно просить денег у государства. Она своими выступлениями заработала на несколько жизней вперёд. Он также напомнил, что один только концерт артистки приносит, со слов её директора, от $100 тысяч, писал NEWS.ru.