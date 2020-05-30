Степаненко: «Что бы ни случилось в жизни, женщина всё равно идёт к свету»

https://static.news.ru/photo/42b17b0c-a269-11ea-aa58-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Актриса Мария Аронова стала новым гостем на шоу «Ещё не вечер», которое ведёт Елена Степаненко.

Гостья была поражена внешним видом ведущей. Она не могла понять, как Степаненко может радоваться жизни, несмотря на предательство со стороны бывшего супруга.

Потому что всё равно, что бы ни случилось в жизни, женщина идёт к свету, — ответила юмористка.

После этого Степанеко предложила Ароновой загадать желание и потереть её статуэтку козла. По словам телеведущий, эта фигурка действительно помогает всем желаниям сбыться.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Как ранее писал NEWS.ru, Брухунова не сдержалась от колкостей в адрес экс-супруги артиста Елены Степаненко. Пятая жена юмориста назвала предыдущую супругу артиста «диковинной четвёртой» женой.

Так Брухунова ответила одной из подписчиц, которая напрямую написала ей, что не уважает её за разрушение семьи. Подписчица с горечью отметила, что супруги прожили много лет вместе, наживали имущество, а потом «жена постарела» и «пришло счастье».