Стас Барецкий Стас Барецкий Фото: stas_bareckiy/instagram.com

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что его избили на открытии одной из московских клиник.

По словам музыканта, выступить на мероприятии за определённый гонорар ему предложила Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Затравкин считает, что женщина просто подставила его — музыкального выступления на открытии учреждения никто не ждал, сообщил мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пока все готовятся к новогодним праздникам, я становлюсь жертвой нападения.. История дня такова. Меня часто приглашают порадовать гостей своей игрой на различные мероприятия как на коммерческой основе, так и провести благотворительные концерты. В этот раз меня пригласили на открытие одной Московской клиники, сыграть на рояле, не бесплатно. Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление - это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина. Она подстроила встречу со Стасом Барецким, который вел себя агрессивно по отношению ко мне и напал, пытаясь избить. Один из ударов пришёлся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру. #стасБарецкий #скандал #нападение #докторМухина #клиника #диетология #избиение #яжив #яНеУмруВТуалете #всеПозади #happyNewYear #полныйджинглбелз

Публикация от Лука Сафронов - Затравкин (@lukasafronovofficial)

Она подстроила встречу со Стасом Барецким, который вёл себя агрессивно по отношению ко мне и напал, пытаясь избить. Один из ударов пришёлся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру, — рассказал пианист.

Стас Барецкий известен как шоумен, музыкант и продюсер. Несколько лет он выступал вместе с группой Сергея Шнурова «Ленинград».

Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Лука Сафронов-Затравкин, сын знаменитого художника Никоса Сафронова, после инцидента с застреванием в туалете самолёта начал бояться, что теперь ему придётся ходить в уборную в сопровождении капитана. Он рассказал об этом в разговоре с журналистами. Несмотря на произошедшую неприятную ситуацию, Сафронов-младший относится к случившемуся с юмором.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях