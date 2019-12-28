https://static.news.ru/photo/da00c304-2939-11ea-95c1-fa163e074e61_660.jpg Стас Барецкий Фото: stas_bareckiy/instagram.com

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что его избили на открытии одной из московских клиник.

По словам музыканта, выступить на мероприятии за определённый гонорар ему предложила Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Затравкин считает, что женщина просто подставила его — музыкального выступления на открытии учреждения никто не ждал, сообщил мужчина.

Она подстроила встречу со Стасом Барецким, который вёл себя агрессивно по отношению ко мне и напал, пытаясь избить. Один из ударов пришёлся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру, — рассказал пианист.

Стас Барецкий известен как шоумен, музыкант и продюсер. Несколько лет он выступал вместе с группой Сергея Шнурова «Ленинград».

Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Лука Сафронов-Затравкин, сын знаменитого художника Никоса Сафронова, после инцидента с застреванием в туалете самолёта начал бояться, что теперь ему придётся ходить в уборную в сопровождении капитана. Он рассказал об этом в разговоре с журналистами. Несмотря на произошедшую неприятную ситуацию, Сафронов-младший относится к случившемуся с юмором.