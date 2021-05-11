Стало известно, почему Джиган не появился на дне рождения жены и дочери

https://static.news.ru/photo/ab173aca-b310-11eb-8000-96000091f725_660.jpg Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Джиган не появился на дне рождения супруги Оксаны Самойловой и одной из дочерей из-за коронавируса, сообщил источник KP.RU.

Жена музыканта планировала отметить праздник с размахом, однако из-за коронавируса, который выявили у рэпера в последний момент, пришлось устроить тихий семейный вечер. Шикарный праздник она пообещала организовать позже.

35-летний пациент находился на лечении в Городской клинической больнице № 40 в период с 21 по 27 апреля, у него был диагностирован коронавирус. Он получил всё необходимое лечение и уже выписан из больницы, — рассказал осведомлённый источник.

Ранее Джиган, который сейчас отдыхает вместе с семьёй на Мальдивах, показал подписчикам в Instagram, как плавает с огромной акулой.

Отпуск рэпер и его супруга Оксана Самойлова решили провести в плавучем отеле — на яхте, дрейфующей посреди океана. В качестве одного из развлечений они выбрали снорклинг, во время которого им и повстречалась китовая акула.