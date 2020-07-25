Стало известно о самочувствии заболевшей COVID-19 Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/403b91c4-cf3b-11ea-acbd-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: agentgirl/instagram.com

Представитель заболевшей COVID-19 Анастасии Ивлеевой рассказал о самочувствии телеведущей. По его словам, она и её муж Алексей Узенюк (рэпер Элджей), который также подхватил коронавирус, чувствуют себя нормально. Болезнь у них протекает почти бессимптомно.

Повлияет ли это на её дальнейшую творческую судьбу? Безусловно да, но только временно. Основная группа риска — это люди 60+. Настя и Леша не проходят в неё, даже если их возраст сложить, — приводит РЕН ТВ слова представителя Ивлеевой.

О выявленном заболевании Ивлеева рассказала в Instagram. Она призвала подписчиков быть осторожными, напоминая, что «вирус никуда не делся». Блогер также пообещала в следующем посте, «чуть позже», рассказать о том, как протекает болезнь.

За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений COVID-19. Больше всего новых заболевших по-прежнему находят в Москве. За сутки в столице поставили 683 диагноза.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек, писал NEWS.ru.