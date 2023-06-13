Стало известно, кто добился отмены концерта группы «Звери» на ПМЭФ Отмены концерта группы «Звери» на открытии ПМЭФ добился депутат петербургского ЗакСа Чебыкин

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Звери» Роман Билык

Автором доноса на группу «Звери», которая должна была выступить на открытии Петербургского международного экономического форума, стал депутат петербургского Заксобрания Константин Чебыкин, передает «Ротонда». Он пожаловался на музыкальный коллектив в прокуратуру, поскольку лидер бэнда Роман Билык выступил против СВО, а после 2014 года группа отказалась выступать в Крыму, но выходила на сцену в Киеве.

Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения, — сказал депутат.

При этом Билык удалил свой пост с осуждением начала спецоперации на Украине. Но Чебыкин уверен, что удаление публикации не является достаточным для того, чтобы позволить группе выступать на открытии ПМЭФ на Дворцовой площади. Он уверен, что рок-музыкант должен открыто поддержать СВО и выступить с одобрением действий президента России Владимира Путина.

Ранее организаторы музыкального концерт подтвердили, что выступление группы «Звери» в рамках ПМЭФ отменено из-за антивоенной позиции фронтмена Романа Билыка. В концерте, который пройдет 16 июня, выступят «Чиж и Со», а также «Джанго» (Алексей Поддубный).