Автором доноса на группу «Звери», которая должна была выступить на открытии Петербургского международного экономического форума, стал депутат петербургского Заксобрания Константин Чебыкин, передает «Ротонда». Он пожаловался на музыкальный коллектив в прокуратуру, поскольку лидер бэнда Роман Билык выступил против СВО, а после 2014 года группа отказалась выступать в Крыму, но выходила на сцену в Киеве.
Выступление на Дворцовой площади данной группы может быть охарактеризовано общественностью как оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения, — сказал депутат.
При этом Билык удалил свой пост с осуждением начала спецоперации на Украине. Но Чебыкин уверен, что удаление публикации не является достаточным для того, чтобы позволить группе выступать на открытии ПМЭФ на Дворцовой площади. Он уверен, что рок-музыкант должен открыто поддержать СВО и выступить с одобрением действий президента России Владимира Путина.
Ранее организаторы музыкального концерт подтвердили, что выступление группы «Звери» в рамках ПМЭФ отменено из-за антивоенной позиции фронтмена Романа Билыка. В концерте, который пройдет 16 июня, выступят «Чиж и Со», а также «Джанго» (Алексей Поддубный).