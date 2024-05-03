Стало известно, как Ивлеева помогает бойцам СВО Ивлеева передала в зону СВО «Буханку» и беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева призналась в интервью предпринимателю Андрею Третьякову на YouTube, что принимает участие в сборах средств для военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Так, она помогла бойцам приобрести УАЗ «Буханку» и беспилотный летательный аппарат.

Я всегда оказывала помощь и до вечеринки, и до Нового года. У меня есть друзья, которые помогают фронту, и я решила последовать их примеру. Я отправляю различную поддержку, и я получаю видео благодарности от бойцов, — сказала телеведущая.

Ивлеева предоставила аудиосообщение, предположительно, записанное военнослужащим. В нем мужчина поблагодарил ее за автомобиль и квадрокоптер Mavic 3T, цена которого может превышать 500 тысяч рублей.

Также блогер рассказала, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе. Она не афишировала свой визит специально, чтобы избежать привлечения внимания в общественном пространстве. По словам звезды, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Она призналась, что в этот момент все молчали.

Кроме того, Ивлеева призналась, что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.