Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:24

Стало известно, что станет предметом бракоразводного процесса Дибровых

KP.RU: Дибров дарил супруге дорогие вещи и машины

Дмитрий и Полина Дибровы Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дорогие подарки, которые дарил телеведущий Дмитрий Дибров своей молодой супруге Полине, теперь могут стать предметом судебных разбирательств из-за бракоразводного процесса, сообщает KP.RU. Как отметили друзья семьи, за 16 лет брака у женщины накопилась впечатляющая коллекция брендов.

Дима у нас эстет, баловал молодую жену дорогими машинами и брендовыми вещами. У Полины за годы семейной жизни с Дибровым появилась целая коллекция дизайнерских сумочек, стоимость которых оценивается от 300 тыс. до 3 млн рублей, — поделились друзья семьи.

Ранее появилась информация, что после 16 лет совместной жизни Дмитрий Дибров и его жена оказались на пороге развода. Близкий к семье источник сказал, что супруги уже не проживают вместе, а их отношения значительно ухудшились. Основной причиной расставания называют расхождения в жизненных укладах и интересах.

Сам Дибров признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он сам называл досадным упущением. В соответствии с российским законодательством при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях.

Дмитрий Дибров
разводы
суды
браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.