Стало известно, что станет предметом бракоразводного процесса Дибровых

Дорогие подарки, которые дарил телеведущий Дмитрий Дибров своей молодой супруге Полине, теперь могут стать предметом судебных разбирательств из-за бракоразводного процесса, сообщает KP.RU. Как отметили друзья семьи, за 16 лет брака у женщины накопилась впечатляющая коллекция брендов.

Дима у нас эстет, баловал молодую жену дорогими машинами и брендовыми вещами. У Полины за годы семейной жизни с Дибровым появилась целая коллекция дизайнерских сумочек, стоимость которых оценивается от 300 тыс. до 3 млн рублей, — поделились друзья семьи.

Ранее появилась информация, что после 16 лет совместной жизни Дмитрий Дибров и его жена оказались на пороге развода. Близкий к семье источник сказал, что супруги уже не проживают вместе, а их отношения значительно ухудшились. Основной причиной расставания называют расхождения в жизненных укладах и интересах.

Сам Дибров признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он сам называл досадным упущением. В соответствии с российским законодательством при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях.