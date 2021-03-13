Зрители назвали претендентов на вылет из шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/973b4cbc-84a3-11eb-8c3b-96000091f725_660.jpg Фото: maskantv/instagram.com

Зрители музыкального шоу «Маска» выбрали претендентов на выбывание из проекта. По их мнению, скорее всего, передачу покинут Розовая Пантера и Банан. Участники программы выступают на сцене в костюмах разных персонажей, скрывающих звёзд российского шоу-бизнеса. Публика и жюри постоянно гадают, кто есть кто.

После каждого выпуска одному из гостей приходится покидать соревнование. Среди выбывших уже оказались Иосиф Пригожин (образ Ананаса), спортсменка Светлана Хоркина (Чёрная пантера) и певица Азиза (Пингвин Пиня). Опрос проходил среди читателей портала Teleprogramma.pro.

Фанаты «Маски» считают, что больше всех шансов на выбывание у Банан. В этом уверены 34% респондентов. Второе место у Розовой Пантеры — 17%. Замкнула первую тройку — Неваляшка с 12% голосов. Остальные оказались в равном положении: у Белого Орла, Единорога, Зайца, Змеи, Крокодила и Солнца по 5% голосов.

Накануне певица Азиза впервые прокомментировала скандал, произошедший на популярном шоу «Маска». Артистка призналась, что не смогла скрыть своей обиды на судей передачи. По её словам, уже в гримёрке ей было неимоверно больно из-за того, что она не смогла осуществить свою мечту — дойти до финала шоу.

Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный художник РФ Никас Сафронов заявил, что с певицей Азизой шоу «Маска» было бы «ещё более ярким». По его словам, исполнительнице, которая «выступала прекрасно», было обидно, что её так рано рассекретили.

Иосиф Пригожин, скрывавшийся в образе Ананаса, вылетел из шоу «Маска». Вслед за ним проект покинула Азиза, бывшая Пингвином, причём сделала это в весьма эмоциональной манере. Продюсер решил высказаться по поводу произошедшего.