Стали известны дата и место прощания с комиком Александром Шаляпиным

https://static.news.ru/photo/0dcaed78-6024-11eb-985d-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаляпин Фото: shalyap_in/Instagram.com

Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным пройдёт 28 января в прощальном зале на Троекуровском кладбище. Начнётся церемония в 12:00.

О дате и месте прощания с резидентом шоу Stand Up на ТНТ сообщила его менеджер Мария Малякина, сообщает телеканал «360».

Тело Александра Шаляпина было обнаружено в его квартире в Москве в ночь на 25 января. Нашла комика его жена, вернувшаяся с дачи. По словам супруги, Шаляпин долго не мог справиться с алкогольной зависимостью, он страдал от депрессии.

Накануне комик вернулся из белгородской клиники, где проходил очередной курс лечения. Что произошло, пока он был в квартире один, неизвестно, но в итоге артист свёл счёты с жизнью.

Шаляпину был 41 год. Зрители помнят его не только как комика с телеканала ТНТ, но и как актёра. На счету Шаляпина более 50 картин, в которых он снимался в эпизодических ролях, в основном играя криминальных элементов. Это картины от «Бумера-2» до «Глухаря-2». Сам Шаляпин всегда с большим юмором относился к своему актёрскому амплуа, о чём не раз говорил в монологах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шоумен Гарик Харламов посвятил пост в Instаgram комику Александру Шаляпину, который, по некоторым данным, мог покончить с собой. Харламов припомнил утверждение, что смех продлевает жизнь тем, кто смеётся, но укорачивает тем, кто смешит.