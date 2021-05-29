«Стала в тысячу раз сильнее»: Манижа объяснила своё участие в Евровидении

https://static.news.ru/photo/e39d35d6-c1d7-11eb-b74b-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Певица Манижа объяснила, зачем решила принять участие в Евровидении, ведь ехала она туда не за победой, пишет журнал «OK!». В первую очередь артистка отметила, что благодаря конкурсу стала «в тысячу раз сильнее» и ещё лучше поняла, что ей нравится.

Я благодарна себе, благодарна своей команде, что все эти три месяца мы работали как настоящие профессионалы, — подчеркнула она.

Манижа пошутила, что если бы приехала на Евровидение с целью победить, то выступала бы «в коротком серебряном платье». При этом она заявила, что изначально понимала, что не является фаворитом, и какая аудитория у шоу.

Важно обратить внимание именно этой аудитории на те сообщения, о которых я говорю на сцене, потому что их больше. И в процентном соотношении об этом месседже узнало больше людей, потому что для людей думающих, людей, которые уже давно подписаны на меня в Instagram, он не откроет ничего нового. А мне было важно говорить с теми, кто где-то не готов к этому диалогу, — пояснила певица.

Ранее главный редактор журнала Wonderzine Юлия Таратута ответила Маниже на обвинения в клевете и распространении фейковой информации в статье об исполнительнице, где упоминаются её вероятные связи с Кремлём.