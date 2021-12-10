Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»

Фото: kinopoisk.ru

Клип Алишера Моргенштерна «Домой», в котором рэпер ответил на обвинения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в торговле наркотиками в соцсетях, возглавил тренды YouTube. Музыкант заявил, что торгует лишь своим лицом и пока не собирается лететь домой, где ему «холодно». За 10 часов видео набрало больше 1,6 млн просмотров.

Клип Алишера Моргенштерна «Домой», в котором рэпер ответил на обвинения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в торговле наркотиками в соцсетях, возглавил тренды YouTube. Музыкант заявил, что торгует лишь своим лицом...