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Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»

Режиссёр Андрей Яковлев анонсировал выход «Сватов-7» 20 декабря
12:30, 10 декабря 2021
Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов» Фото: kinopoisk.ru
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Премьера седьмого сезона телесериала «Сваты» состоится на украинском телеканале «1+1» 20 декабря. В России сериал выйдет чуть позже, сообщил режиссёр ленты Андрей Яковлев. Он поздравил зрителей с грядущей премьерой в аккаунте Instagram. В середине ноября исполнитель одной из главных ролей в сериале Фёдор Добронравов выразил желание, чтобы новая часть вышла поскорее, но признался, что не в курсе сроков премьеры.

Наконец-то, могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного 7-го сезона сериала «Сваты»!!! Уже 20 декабря на 1+1 премьера 1-й серии, к сожалению, в России дата выхода будет чуть позже (но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на ютубе). Так что 20 декабря в 20:45 — все к экранам телевизоров!!!написал Яковлев.

Подписчики отреагировали на это сообщение восторженно. Они поблагодарили режиссёра за новость и назвали сообщение «новогодним подарком».

Сериал «Сваты-7» был доснят летом 2021 года в Грузии. Седьмая часть популярного семейного телешоу должна была выйти ещё в ноябре. Она станет заключительной в сериале.

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