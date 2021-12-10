Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»
Режиссёр Андрей Яковлев анонсировал выход «Сватов-7» 20 декабря
Анна Акимова
Анна Акимова
12:30, 10 декабря 2021
Фото: kinopoisk.ru
Читайте нас в Google Новости
Премьера седьмого сезона телесериала «Сваты» состоится на украинском телеканале «1+1» 20 декабря. В России сериал выйдет чуть позже, сообщил режиссёр ленты Андрей Яковлев. Он поздравил зрителей с грядущей премьерой в аккаунте Instagram. В середине ноября исполнитель одной из главных ролей в сериале Фёдор Добронравов выразил желание, чтобы новая часть вышла поскорее, но признался, что не в курсе сроков премьеры.
Наконец-то, могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного 7-го сезона сериала «Сваты»!!! Уже 20 декабря на 1+1 премьера 1-й серии, к сожалению, в России дата выхода будет чуть позже (но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на ютубе). Так что 20 декабря в 20:45 — все к экранам телевизоров!!! — написал Яковлев.