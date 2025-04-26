Составлен список звезд, которые недовольны парадом Победы в Москве 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не все артисты довольны в парадом Победы в Москве в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Кто из звезд критиковал праздничные мероприятия 9 Мая, что они говорили?

Что сказали о параде 9 Мая Макаревич и Шевчук

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) неоднократно говорил о неуместности использования военной символики в политических целях. По его словам, «парады Победы все больше напоминают демонстрацию силы, а не память о погибших». В 2014 году музыкант в соцсетях назвал 9 Мая «пропагандистским шабашем», однако позже удалил публикацию.

В 2023 году в Telegram-канале он написал, что празднование Дня Победы превратилось в «показную милитаристскую риторику», которая, по его словам, «искажает память о войне».

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук говорил, что память о войне не должна превращаться в милитаристское шоу. По его словам, «парады — это не самое лучшее напоминание о войне». Музыкант подчеркнул, что «война — это грязь, кровь и смерть, а не блестящие сапоги и танки».

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Что о параде Победы говорили Майков и Виторган

Актер Павел Майков в 2021 году также критиковал парад Победы.

«Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы», — сказал артист в видеоролике.

По его мнению, в день, посвященный окончанию ВОВ, следует «не пукать вверх народными деньгами», а подумать о том, что война — это урок.

Майков обратил внимание, что война напрочь лишена романтики, в ней есть «только грязь и слезы».

В 2019 году актер Максим Виторган заявил, что 9 Мая «нам нечего праздновать». В своих соцсетях он призвал отказаться от шумных торжеств и «плясок с танчиками».

Он призвал сделать 9 Мая «днем тишины и скорби».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Максим Виторган

Что о параде 9 Мая говорили Собчак и Моргенштерн

В 2021 году журналистка Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале, что испытывает странные чувства, когда улицы Москвы перекрывают для репетиций к параду Победы на Красной площади. Она отметила, что для нее День Победы — это «день памяти и скорби», а не демонстрация оружия. В качестве примера, как стоит праздновать этот день, она привела традиции в Израиле, где в апреле на День Катастрофы, когда вспоминают евреев, погибших во время Второй мировой войны, по всей стране звучат сирены, на дорогах останавливаются автомобили, а на затихшие улицы выходят люди, чтобы почтить память жертв войны.

«Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о жути и кошмаре войны, о бомбардировках и смерти <...>. И ещё, конечно, я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак», — отметила звезда.

Также в 2021 году артист Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Собчак заявил, что считает бессмысленным ежегодное празднование победы в ВОВ. Он высказал мнение, что Россия должна отмечать победы в космических и информационных технологиях, но, судя по всему, «гордиться просто больше нечем».

После обрушившейся на него критико артист в соцсетях извинился за сказанное, отметил, что «не умалял важность и значимость события» и подчеркнул, что его слова «вырвали из контекста».

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