Общественность осудила многих звезд, посетивших «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Кто из знаменитостей не попал под шквал критики?
Почему не наказали Ксению Собчак
Сейчас нет информации о том, что телеведущая Ксения Собчак, ее бизнес и иная деятельность могут стать объектами проверок со стороны компетентных органов после посещения скандального мероприятия в клубе «Мутабор» 20 декабря. На это обратил внимание отец Ивлеевой, который призвал «разобраться» с Собчак.
«Она взрослый ребенок, девка умная. Если так поступила, значит, так надо было. Вы разбирайтесь не с Настей, а с Собчак! Настя не уезжает из страны, ведет в России свои дела, свой бизнес. С какого перепугу там вообще Собчак? Занимайтесь ею!» — сказал Вячеслав Ивлеев в разговоре с Daily Storm.
Сама Собчак назвала вечеринку Ивлеевой безвкусицей и попросила прощения за свой внешний вид.
«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. <...> Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — высказалась она.
Почему не пострадал Джиган
Рэпер Джиган (настоящее — Денис Устименко-Вейнштейн) на следующий день после вечеринки Ивлеевой заявил, что быстро покинул клуб «Мутабор» вместе с супругой Оксаной Самойловой. Само мероприятие он подверг критике.
«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — отметил Джиган в беседе с изданием «Супер».
Позднее он заявил MSK1.ru, что вечеринка Ивлеевой — это «Содом и Гоморра».
«Это не вечеринка, а Содом и Гоморра. Вакханалия. Ивлеева подставила всех», — констатировал Джиган.
Информации о каких-либо санкциях к Джигану со стороны медиасферы или компетентных органов не было.
Милиционерша из «Слова пацана»
Актриса Анастасия Красовская, которая сыграла роль молодой сотрудницы милиции Ирины Сергеевны в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», также посетила «голую» вечеринку Ивлеевой, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Критики со стороны общественности, медиасферы или компетентных органов в отношении Красовской не поступало, добавляет источник.
Каких еще знаменитостей не наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой
По данным ВЧК-ОГПУ, критических отзывов и санкций за посещение или участие в организации «голой» вечеринки Ивлеевой также избежали бизнесвумен Ольга Карпуть, главный редактор журнала Pride Ксения Чилингарова, директор по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константин Сидорков, стилист Ксения Смо, модель Эли Мова и блогер Саша Спилберг.
На чьей карьере может отразиться «голая» вечеринка Ивлеевой
Ряд звезд-участников скандального мероприятия в клубе «Мутабор» подверглись критике со стороны общественности и властей, что может сказаться на их ближайших творческих планах.
Так, сотрудничество с Ивлеевой, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Лолитой Милявской, Глюкозой (настоящее Наталья Чистякова-Ионова) и Анной Асти (Анна Дзюба) приостановили ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса, сообщало издание «Коммерсант».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».
Кроме того, Киркорова и Билана призывают лишить званий народного и заслуженного артиста.
Ивлеева попала под налоговую проверку после организации «голой» вечеринки, и теперь ей грозит уголовное преследование. Также с ней были расторгнуты крупные партнерские контракты в сферах телекоммуникации и банкинга.
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