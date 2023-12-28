Составлен список знаменитостей, кого не наказали за вечеринку Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ксения Собчак, Анастасия Красовская, Джиган, Анастасия Ивлеева

Общественность осудила многих звезд, посетивших «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Кто из знаменитостей не попал под шквал критики?

Почему не наказали Ксению Собчак

Сейчас нет информации о том, что телеведущая Ксения Собчак, ее бизнес и иная деятельность могут стать объектами проверок со стороны компетентных органов после посещения скандального мероприятия в клубе «Мутабор» 20 декабря. На это обратил внимание отец Ивлеевой, который призвал «разобраться» с Собчак.

«Она взрослый ребенок, девка умная. Если так поступила, значит, так надо было. Вы разбирайтесь не с Настей, а с Собчак! Настя не уезжает из страны, ведет в России свои дела, свой бизнес. С какого перепугу там вообще Собчак? Занимайтесь ею!» — сказал Вячеслав Ивлеев в разговоре с Daily Storm.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Сама Собчак назвала вечеринку Ивлеевой безвкусицей и попросила прощения за свой внешний вид.

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. <...> Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — высказалась она.

Почему не пострадал Джиган

Рэпер Джиган (настоящее — Денис Устименко-Вейнштейн) на следующий день после вечеринки Ивлеевой заявил, что быстро покинул клуб «Мутабор» вместе с супругой Оксаной Самойловой. Само мероприятие он подверг критике.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — отметил Джиган в беседе с изданием «Супер».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Джиган

Позднее он заявил MSK1.ru, что вечеринка Ивлеевой — это «Содом и Гоморра».

«Это не вечеринка, а Содом и Гоморра. Вакханалия. Ивлеева подставила всех», — констатировал Джиган.

Информации о каких-либо санкциях к Джигану со стороны медиасферы или компетентных органов не было.

Милиционерша из «Слова пацана»

Актриса Анастасия Красовская, которая сыграла роль молодой сотрудницы милиции Ирины Сергеевны в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», также посетила «голую» вечеринку Ивлеевой, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Критики со стороны общественности, медиасферы или компетентных органов в отношении Красовской не поступало, добавляет источник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анастасия Красовская

Каких еще знаменитостей не наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

По данным ВЧК-ОГПУ, критических отзывов и санкций за посещение или участие в организации «голой» вечеринки Ивлеевой также избежали бизнесвумен Ольга Карпуть, главный редактор журнала Pride Ксения Чилингарова, директор по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константин Сидорков, стилист Ксения Смо, модель Эли Мова и блогер Саша Спилберг.

На чьей карьере может отразиться «голая» вечеринка Ивлеевой

Ряд звезд-участников скандального мероприятия в клубе «Мутабор» подверглись критике со стороны общественности и властей, что может сказаться на их ближайших творческих планах.

Так, сотрудничество с Ивлеевой, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Лолитой Милявской, Глюкозой (настоящее Наталья Чистякова-Ионова) и Анной Асти (Анна Дзюба) приостановили ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса, сообщало издание «Коммерсант».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Кроме того, Киркорова и Билана призывают лишить званий народного и заслуженного артиста.

Ивлеева попала под налоговую проверку после организации «голой» вечеринки, и теперь ей грозит уголовное преследование. Также с ней были расторгнуты крупные партнерские контракты в сферах телекоммуникации и банкинга.

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