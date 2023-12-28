Общественность осудила многих звезд, посетивших «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. Кто из знаменитостей не попал под шквал критики?

Почему не наказали Ксению Собчак

Сейчас нет информации о том, что телеведущая Ксения Собчак, ее бизнес и иная деятельность могут стать объектами проверок со стороны компетентных органов после посещения скандального мероприятия в клубе «Мутабор» 20 декабря. На это обратил внимание отец Ивлеевой, который призвал «разобраться» с Собчак.

«Она взрослый ребенок, девка умная. Если так поступила, значит, так надо было. Вы разбирайтесь не с Настей, а с Собчак! Настя не уезжает из страны, ведет в России свои дела, свой бизнес. С какого перепугу там вообще Собчак? Занимайтесь ею!» — сказал Вячеслав Ивлеев в разговоре с Daily Storm.

Ксения СобчакФото: Сергей Булкин/NEWS.ruКсения Собчак

Сама Собчак назвала вечеринку Ивлеевой безвкусицей и попросила прощения за свой внешний вид.

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. <...> Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — высказалась она.

Почему не пострадал Джиган

Рэпер Джиган (настоящее — Денис Устименко-Вейнштейн) на следующий день после вечеринки Ивлеевой заявил, что быстро покинул клуб «Мутабор» вместе с супругой Оксаной Самойловой. Само мероприятие он подверг критике.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — отметил Джиган в беседе с изданием «Супер».

ДжиганФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruДжиган

Позднее он заявил MSK1.ru, что вечеринка Ивлеевой — это «Содом и Гоморра».

«Это не вечеринка, а Содом и Гоморра. Вакханалия. Ивлеева подставила всех», — констатировал Джиган.

Информации о каких-либо санкциях к Джигану со стороны медиасферы или компетентных органов не было.

Милиционерша из «Слова пацана»

Актриса Анастасия Красовская, которая сыграла роль молодой сотрудницы милиции Ирины Сергеевны в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», также посетила «голую» вечеринку Ивлеевой, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Критики со стороны общественности, медиасферы или компетентных органов в отношении Красовской не поступало, добавляет источник.

Анастасия КрасовскаяФото: Сергей Петров/NEWS.ruАнастасия Красовская

Каких еще знаменитостей не наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

По данным ВЧК-ОГПУ, критических отзывов и санкций за посещение или участие в организации «голой» вечеринки Ивлеевой также избежали бизнесвумен Ольга Карпуть, главный редактор журнала Pride Ксения Чилингарова, директор по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константин Сидорков, стилист Ксения Смо, модель Эли Мова и блогер Саша Спилберг.

На чьей карьере может отразиться «голая» вечеринка Ивлеевой

Ряд звезд-участников скандального мероприятия в клубе «Мутабор» подверглись критике со стороны общественности и властей, что может сказаться на их ближайших творческих планах.

Так, сотрудничество с Ивлеевой, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Лолитой Милявской, Глюкозой (настоящее Наталья Чистякова-Ионова) и Анной Асти (Анна Дзюба) приостановили ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса, сообщало издание «Коммерсант».

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл»

Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Кроме того, Киркорова и Билана призывают лишить званий народного и заслуженного артиста.

Ивлеева попала под налоговую проверку после организации «голой» вечеринки, и теперь ей грозит уголовное преследование. Также с ней были расторгнуты крупные партнерские контракты в сферах телекоммуникации и банкинга.

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