Соседов раскрыл, кто может занять место Пугачевой на эстраде Критик Соседов: Ваенга может занять место лидера эстрады в отсутствие Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой, сказал NEWS.ru Сергей Соседов. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только вживую и с большим уважением относится к зрителям.

И если уж говорить, кто мог бы занять место лидера на эстраде, которое раньше занимала Пугачева, то это, я считаю, Елена Ваенга, — сказал Соседов.

Музыкальный критик отметил, что ему очень нравится новая концертная программа Елены Ваенги. По его словам, ее концерты идут только с живым звуком, в них принимает участие большой коллектив музыкантов.

Какое уважение к зрителю, общение, поклоны. Вот у кого надо учиться, — отметил Соседов.

Критик долгое время был поклонником Аллы Пугачевой, но сегодня часто выступает с осуждением артистки. Он раскритиковал ее высказывание о рабах и холопах в адрес россиян и назвал ее «главной старперкой». Он также высказывался о том, что замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоит экспроприировать в пользу государства и отдать под детский дом.

Ранее стало известно, что Соседов боится потерять работу на телешоу «Суперстар!» после скандала с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за певицы Азизы. По его словам, у него нет высоких покровителей и его могут «выгнать в два счета отовсюду пинком под зад».