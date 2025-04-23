Певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой, сказал NEWS.ru Сергей Соседов. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только вживую и с большим уважением относится к зрителям.
И если уж говорить, кто мог бы занять место лидера на эстраде, которое раньше занимала Пугачева, то это, я считаю, Елена Ваенга, — сказал Соседов.
Музыкальный критик отметил, что ему очень нравится новая концертная программа Елены Ваенги. По его словам, ее концерты идут только с живым звуком, в них принимает участие большой коллектив музыкантов.
Какое уважение к зрителю, общение, поклоны. Вот у кого надо учиться, — отметил Соседов.
Критик долгое время был поклонником Аллы Пугачевой, но сегодня часто выступает с осуждением артистки. Он раскритиковал ее высказывание о рабах и холопах в адрес россиян и назвал ее «главной старперкой». Он также высказывался о том, что замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоит экспроприировать в пользу государства и отдать под детский дом.
Ранее стало известно, что Соседов боится потерять работу на телешоу «Суперстар!» после скандала с телеведущей Лерой Кудрявцевой из-за певицы Азизы. По его словам, у него нет высоких покровителей и его могут «выгнать в два счета отовсюду пинком под зад».