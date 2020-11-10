Солнцев обвинил Бородину в искажении фактов

https://static.news.ru/photo/1a5901cc-2363-11eb-b952-fa163e074e61_660.jpg Рустам Солнцев Фото: rustamsolncev_/instagam.com

Ксения Бородина искажает факты, заявил экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Так шоумен отреагировал на якобы отказ ведущей телестройки от участия в шоу «Ледниковый период».

Ну, честно. У неё в последнее время лицо сильно изменилось. Появилась опухлость губ. Она клянется, что ничего не делала. Может, ей позвонили для затравочки, а она решила, что её уже позвали. В своих мыслях она уже отказалась, — отметил Солнцев в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Бородина в своих соцсетях намекнула, что её звали на ледовое шоу, однако она отказалась. При этом телеведущая не назвала причины такого поступка.

Ранее NEWS.ru писал, что Бородина показала поклонникам квартиру своей мамы и бабушки.