Бородина показала поклонникам квартиру своей мамы и бабушки

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в своём Instagram показала квартиру, в которой живут её мать и бабушка. Знаменитость пришла в гости к родственницам с двумя дочерями — Марусей и Теоной.
Так, мать телеведущей Инна и бабушка Галина живут в небольшой квартире, в которой преобладают светлые и тёплые тона. Стены гостиной украшены фотографиями Бородиной и её дочерей.
Бородина вместе с девочками вручила матери и бабушке букет цветов. Также телеведущая принесла с собой торт и пакет продуктов.
Ранее NEWS.ru писал, что Бородина резко ответила на вопрос подписчиков о блогере Лене Миро.
У телеведущей спросили, читает ли она Миро и как относится к ней.