Бородина показала поклонникам квартиру своей мамы и бабушки

https://static.news.ru/photo/6233af76-1fa6-11eb-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: borodylia/instagram.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в своём Instagram показала квартиру, в которой живут её мать и бабушка. Знаменитость пришла в гости к родственницам с двумя дочерями — Марусей и Теоной.

Так, мать телеведущей Инна и бабушка Галина живут в небольшой квартире, в которой преобладают светлые и тёплые тона. Стены гостиной украшены фотографиями Бородиной и её дочерей.

Бородина вместе с девочками вручила матери и бабушке букет цветов. Также телеведущая принесла с собой торт и пакет продуктов.

Ранее NEWS.ru писал, что Бородина резко ответила на вопрос подписчиков о блогере Лене Миро.

У телеведущей спросили, читает ли она Миро и как относится к ней.