https://static.news.ru/photo/8b31560a-bc3b-11e9-ab94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Интернет-пользователи сравнили солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова с певицей Аллой Пугачёвой.

Григорьев-Аполлонов опубликовал в Instagram архивный снимок с пышной шевелюрой, в солнцезащитных очках и шикарной дублёнке.

Мощный причесон, — написал артист.

Комментаторы не поняли, кто изображён на фото. Многие сравнили его с Примадонной. А другие узнали в артисте Мика Джаггера.

Как писал News.ru, Алла Пугачёва перепугала поклонников, разместив в своём Instagram фотографию поминальной свечи с подписью: «Прощай, Алла». Оказалось, что таким образом она почтила память своей подруги, фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.