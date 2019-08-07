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Находящийся в больнице актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист Валентин Гафт перенёс инсульт.

О его состоянии рассказала жена актриса Ольга Остроумова. Уже лучше себя чувствует, уже лучше. Но он в больнице действительно. Все врачи внимательны, все вокруг него, все делают что нужно. Я...