Соколовский помог с ремонтом дачи фигуристки Бобровой

https://static.news.ru/photo/564e22d8-2689-11eb-97d0-fa163e074e61_660.jpg Влад Соколовский и Екатерина Боброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники телешоу «Ледниковый период» вместе не только готовятся к выступлениям, некоторые пары так сдружились, что помогают друг другу не только на льду, но и в жизни. Певец и бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский в перерывах между тренировками помог своей партнёрше олимпийской чемпионке Катерине Бобровой привести в порядок загородный дом её родителей.

Родители фигуристки 30 лет назад купили участок за городом. Раньше на нём была помойка, но они облагородили его и построили дом. В нём маленькая Катя и её сестра Светлана провели своё детство. Когда девочки выросли, они не стали отдаляться от родительского гнезда и построили себе дома рядом с мамой и папой.

Катерина старается помогать родителям, но в этот раз она решила согласиться на предложение дизайнеров шоу «На дачу!» на Первом канале и переделать одну из комнат родительского дома в спальню. В ней стояли теннисный стол, радиола, старый диван и картины. Дизайнеры переделали пол, покрасили стены и декорировали камин. Стены разрисовали вручную в любимых тонах Катиной мамы — бирюзовых.

Когда настало время украшать комнату, тут Боброва и позвала на помощь своего партнёра.

Тут у нас антивандальная ткань, а здесь новый диван. Ты посмотри, какие рисунки. Но ты должен мне помочь! — обратилась к Соколовскому фигуристка, когда показывала ему дом.

Музыкант с радостью отозвался на просьбу и вместе с Катериной повесил занавески, отметив, что «это легче, чем делать поддержку на льду». Соколовский также подчеркнул, что тоже «внёс свою лепту в этот дом».

Когда родители Бобровой вошли в помещение, они были в восторге и не поверили своим глазам, однако в первую очередь они заинтересовались, куда же делись все их старые вещи.

Недавно певец развеял слухи о скорой свадьбе. Сейчас 29-летний артист встречается с 21-летней финалисткой кастинга в группу SEREBRO Ангелиной Сурковой, однако, как заверил музыкант, о женитьбе пока не задумывается. При этом пара живёт вместе на съёмной квартире в Москве.

Как писал NEWS.ru, другая участница «Ледникового периода» олимпийская чемпионка Елена Ильиных, выступающая в шоу в паре с певцом Владом Топаловым, призналась, что с детства была от него без ума, тогда как до встречи со своим супругом, знаменитым танцовщиком Сергеем Полуниным, не видела ни одного спектакля с его участием.