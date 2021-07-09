«Собственный сад»: Самбурская показала новую квартиру в центре Москвы

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram фото новой квартиры, которую она купила в центре Москвы. Судя по кадрам, она стала владелицей пентхауса в одной из многоэтажек. Кроме того, у артистки теперь есть собственный выход на крышу, где она разбила сад.

Для террасы разработали и реализовали индивидуальный проект с использованием самых современных композитных материалов. Был подключён автополив, установлен датчик дождя. Посажены сосны, можжевельники, хосты и декоративные однолетние растения, — написала Самбурская.

Самбурская известна ролями в комедийных сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». Она также отметилась несколькими театральными постановками, проектами на телевидении и музыкальными синглами.

Ранее сообщалось, что атриса Настасья Самбурская порадовала своих поклонников новым пикантным снимком с треш-вечеринки, которую устроила в свой день рождения. Знаменитость показалась фанатам в дерзком мини. На опубликованном в микроблоге снимке артистка запечатлена в чёрно-золотистом ультракоротком платье.