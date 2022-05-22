Собчак похвалила Меладзе за решение бросить шоу-бизнес

Ксения Собчак / Фото Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак поразилась заявлению Валерия Меладзе оставить шоу-бизнес и уйти со сцены. Телеведущая признала, что музыкант действительно талантлив во всём. Отзыв об этом она оставила в своём Telegram-канале.

Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнес и вернуться в... науку! Вот ведь действительно, талантливый человек во всём. Главное, чтобы не как с Петриком вышло, — написала экс-кандидат в президенты России, припомнив автора лженаучных исследований.

Поклонники между тем поддержали решение певца, назвав шоу-бизнес «помойкой». «Достойный оказался человек», «А что же ему ещё делать-то остается... Хорошо, если не забыл свою науку за столько лет», пишут в комментариях пользователи.

Валерий Меладзе, как и его брат Константин, большую часть своей жизни посвятил музыке. При этом он является выпускников Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Ранее Валерий Меладзе сообщил, что намерен уйти из шоу-бизнеса и заняться более полезным делом. Певец рассказал, что до начала карьеры музыканта занимался наукой в сфере глубокой очистки воды и даже защитил кандидатскую по этой теме.