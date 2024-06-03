Собчак впервые раскрыла, какие пластические операции делала Собчак призналась, что удаляла грыжи под глазами 10 лет назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в эфире собственного шоу на YouTube рассказала, что сделала пластическую операцию 10 лет назад. По словам знаменитости, она удалила грыжи под глазами. Пластический хирург Артур Рыбакин в беседе с телеведущей отметил, что в результате данного хирургического вмешательства разрез глаз со временем становится уже.

Могу поспорить, что глаз был больше. Вижу следы того, что жир был отрезан, — добавил Рыбакин.

Ранее поклонники телеведущей назвали позором отсутствие у нее маникюра во время посещения одной из главных вечеринок Каннского фестиваля Amfar с участием голливудской актрисы Деми Мур. Знаменитость опубликовала фото, на котором держит руку на приглашении на вечеринку. Многие обратили внимание на грязь под ногтями, разную длину и наличие пустот под ногтевой пластиной звезды. В комментариях к фото зрители предложили Собчак посетить врача или сходить на бесплатный маникюр.

Одна из пользовательниц предложила телеведущей постричь ногти и покрыть бесцветными лаком. Другой комментатор предположил, что телеведущая подцепила инфекцию или грибок, и предложил ей полечиться.