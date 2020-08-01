Шоу-бизнес

Собчак сравнила коронавирус с карьерой Валерия Леонтьева

21:10, 01 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак напомнила поклонникам об опасности заражения коронавирусом и пошутила, что инфекция, как и карьера Валерия Леонтьева, вроде, продолжается, но о ней все забыли.

Собчак опубликовала в Instagram пост, в котором призвала проявлять осторожность и придерживаться правил, чтобы не допустить к сентябрю второй волны COVID-19. На снимке знаменитость и её муж Константин Богомолов запечатлены в масках.

Коронавирус как карьера Валерия Леонтьева — вроде ещё не закончилась, но всем уже пофиг. И это неправильно. Нужно ходить в масках! Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать, что являетесь переносчиком, — сообщила знаменитость.

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Подписчики раскритиковали знаменитость за данное высказывание о талантливом исполнителе, являющемся примером трудолюбия и жизнерадостности.

Ранее Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят свои сбережения в рублях внутри страны. При этом ведущая опубликовала скриншот с курсами валют на 30 июля. Курс рубля утром 30 июля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам. Доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля. Это максимумы с середины мая и начала апреля соответственно, писал NEWS.ru.

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